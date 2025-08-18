أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث

اجتاز بن دوك جناح ليفربول الكشف الطبي مع بورنموث تمهيدا للانضمام إليه خلال ساعات، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن بن دوك يستعد لإتمام انتقاله من ليفربول إلى بورنموث يوم الاثنين بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وذكر التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ليفربول 600 ألف جنيه استرليني فقط حين انضم من سيلتك قبل 3 سنوات.

سيصبح دوك رابع صفقة يبرمها بورنموث هذا الصيف بعد انضمام حارس المرمى جورجي بيتروفيتش والمدافعين أدريان تروفيه وبافود دياكيتي.

وسيحل دوك محل دانجو واتارا بعد إتمام صفقة انتقاله إلى برينتفورد يوم السبت مقابل 37 مليون جنيه استرليني.

وبدوره، سيلحق دوك بلويس دياز، وداروين نونيز، وترينت ألكسندر أرنولد، وكاويمين كيليهر، وجاريل كوانساه، الذين غادروا ليفربول في صيفٍ حافلٍ بالتغييرات في أنفيلد.

وقضى دوك الموسم الماضي معارًا إلى نادي ميدلسبره، وسجل 3 أهداف وصنع 7 في 24 مباراة.

وفي المجمل، شارك دواك في 10 مباريات مع الفريق الأول لنادي ليفربول.