خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 13:30

كتب : محمد جمال

محمد معروف - الأهلي - فاركو

شهد تقرير محمد معروف حكم مواجهة الأهلي ضد فاركو مفاجأة بعدم إرسال تقرير إضافي يدين محمد هاني لاعب الأهلي كما تردد في وقت سابق.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء استبداله.

وعلم FilGoal.com أن محمد معروف لم يرسل تقريرا إضافيا بإدانة محمد هاني بعد طرد مباراة الأهلي ضد فاركو.

أخبار متعلقة:
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي الرياضية: أهلي جدة يفاضل بين لوكاتيلي وزكريا وفوفانا مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي

ولذلك فالقرار المنتظر من رابطة الأندية هو إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة فقط بسبب الحصول على بطاقتين صفراوتين في نفس اللقاء.

وكانت رابطة الأندية في انتظار تقرير الحكم قبل تدوين العقوبات الموقعة.

ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية عقوبات الجولة الثانية بالكاملة غدا الثلاثاء قبل انطلاق الجولة الثالثة.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

الأهلي محمد هاني محمد معروف الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع "نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون "تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي مصدر من المصري لـ في الجول: مخاوف من تعيين عبد العزيز السيد لمواجهة بيراميدز محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز
أخر الأخبار
نوتنجهام فورست يضم هداف رين 14 دقيقة | ميركاتو
نابولي يعلن إصابة لوكاكو.. وتقارير تتوقع غيابه لفترة طويلة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق 31 دقيقة | الدوري المصري
النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول 42 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب 58 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين ساعة | الدوري المصري
هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026 ساعة | ميركاتو
أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511491/خبر-في-الجول-معروف-لم-يرسل-تقرير-إضافي-بإدانة-هاني-والعقوبة-المتوقعة