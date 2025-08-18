خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة

شهد تقرير محمد معروف حكم مواجهة الأهلي ضد فاركو مفاجأة بعدم إرسال تقرير إضافي يدين محمد هاني لاعب الأهلي كما تردد في وقت سابق.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء استبداله.

وعلم FilGoal.com أن محمد معروف لم يرسل تقريرا إضافيا بإدانة محمد هاني بعد طرد مباراة الأهلي ضد فاركو.

ولذلك فالقرار المنتظر من رابطة الأندية هو إيقاف اللاعب لمدة مباراة واحدة فقط بسبب الحصول على بطاقتين صفراوتين في نفس اللقاء.

وكانت رابطة الأندية في انتظار تقرير الحكم قبل تدوين العقوبات الموقعة.

ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية عقوبات الجولة الثانية بالكاملة غدا الثلاثاء قبل انطلاق الجولة الثالثة.

وسبق أن كشف FilGoal.com إن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.