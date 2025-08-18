رومانو: فجوة كبيرة بين عرض جالاتاسراي لضم إيدرسون ومطالب سيتي

يبدو أن مانشستر سيتي لا يرغب في التخلي عن حارسه البرازيلي إيدرسون لجالاتاسراي بسهولة.

وبدأ جالاتاسراي مفاوضاته مع سيتي من أجل ضم إيدرسون منذ فترة، وفقا لتقرير عديدة.

يوم الاثنين أوضح فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن مانشستر سيتي يطلب 25 مليون يورو من جالاتاسراي للتخلي عن إيدرسون.

بينما عرض الفريق التركي ضمه مقابل 10 ملايين يورو.

وذكر رومانو أن هناك مفاوضات من أجل تقليل الفجوة بين الرقمين.

قبل أيام، كشفت جريدة مانشستر إيفننج نيوز ما يدور بين جدران مانشستر سيتي بشأن حراسة مرمى الفريق الموسم المقبل.

يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت تقارير أن إيدرسون مورايش حارس سيتي أصبح قريبا من الانتقال إلى جالاتاسراي، بينما بدأ النادي السماوي مفاوضاته مع ممثلي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان من أجل ضمه هذا الصيف، تحسبا لرحيل إيدرسون المحتمل.

وأفاد تقرير مانشستر إيفننج نيوز صباح الأربعاء أن مانشستر سيتي لم يصله حتى الآن أي عروض من أندية أخرى بشأن إيدرسون.

وأضاف التقرير أن النادي يرغب في استمرار الوضع على ما هو عليه بشأن الحارس البرازيلي.

وأوضح التقرير أن سيتي سيسمح لإيدرسون بالرحيل على مضض إذا وصله العرض المناسب، وفي هذه الحالة سيكون البديل جيانلويجي دوناروما بشكل مؤكد.

مانشستر سيتي لم ينفِ اهتمامه بضم دوناروما، لكنه يفضل الاحتفاظ بإيدرسون، وفقا للتقرير.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد من بيرنلي قبل أسبوعين، على أمل تولي المسؤولية عندما ينتهي عقد إيدرسون البالغ من العمر 31 عامًا الصيف المقبل.

وزادت هذه التكهنات من حالة عدم اليقين المحيطة بمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد، إذ لعب ترافورد ضد ولفرهامبتون السبت الماضي.