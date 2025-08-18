رومانو: فجوة كبيرة بين عرض جالاتاسراي لضم إيدرسون ومطالب سيتي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 13:23

كتب : FilGoal

إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي

يبدو أن مانشستر سيتي لا يرغب في التخلي عن حارسه البرازيلي إيدرسون لجالاتاسراي بسهولة.

وبدأ جالاتاسراي مفاوضاته مع سيتي من أجل ضم إيدرسون منذ فترة، وفقا لتقرير عديدة.

يوم الاثنين أوضح فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن مانشستر سيتي يطلب 25 مليون يورو من جالاتاسراي للتخلي عن إيدرسون.

أخبار متعلقة:
شرطة ميرسيسايد تكشف ما حدث مع مشجع ليفربول الذي عامل سيمينيو بعنصرية سلوت يفسر أسباب تبديل الرباعي الجديد أمام بورنموث مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة توتنام يعلن تمديد عقد سبينس

بينما عرض الفريق التركي ضمه مقابل 10 ملايين يورو.

وذكر رومانو أن هناك مفاوضات من أجل تقليل الفجوة بين الرقمين.

قبل أيام، كشفت جريدة مانشستر إيفننج نيوز ما يدور بين جدران مانشستر سيتي بشأن حراسة مرمى الفريق الموسم المقبل.

يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت تقارير أن إيدرسون مورايش حارس سيتي أصبح قريبا من الانتقال إلى جالاتاسراي، بينما بدأ النادي السماوي مفاوضاته مع ممثلي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان من أجل ضمه هذا الصيف، تحسبا لرحيل إيدرسون المحتمل.

وأفاد تقرير مانشستر إيفننج نيوز صباح الأربعاء أن مانشستر سيتي لم يصله حتى الآن أي عروض من أندية أخرى بشأن إيدرسون.

وأضاف التقرير أن النادي يرغب في استمرار الوضع على ما هو عليه بشأن الحارس البرازيلي.

وأوضح التقرير أن سيتي سيسمح لإيدرسون بالرحيل على مضض إذا وصله العرض المناسب، وفي هذه الحالة سيكون البديل جيانلويجي دوناروما بشكل مؤكد.

مانشستر سيتي لم ينفِ اهتمامه بضم دوناروما، لكنه يفضل الاحتفاظ بإيدرسون، وفقا للتقرير.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد من بيرنلي قبل أسبوعين، على أمل تولي المسؤولية عندما ينتهي عقد إيدرسون البالغ من العمر 31 عامًا الصيف المقبل.

وزادت هذه التكهنات من حالة عدم اليقين المحيطة بمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد، إذ لعب ترافورد ضد ولفرهامبتون السبت الماضي.

مانشستر سيتي جالاتاسراي إيدرسون
نرشح لكم
سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا سكاي: أستون فيلا يبدأ مفاوضات ضم نيكولاس جاكسون نوتنجهام فورست يضم هداف رين هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026 أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث ذا صن: مانشستر يونايتد يخطط لإعادة دي خيا توتنام يعلن تمديد عقد سبينس آس: ريال مدريد قريب من ضم كوناتي هذا الصيف.. وليفربول يتمسك بمبلغ بيعه
أخر الأخبار
سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا 19 دقيقة | ميركاتو
نوير يوضح.. هل يفكر في العودة لمنتخب ألمانيا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: أستون فيلا يبدأ مفاوضات ضم نيكولاس جاكسون 28 دقيقة | ميركاتو
رومانو: توتنام يرفع عرضه لضم إيزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست يضم هداف رين 54 دقيقة | ميركاتو
نابولي يعلن إصابة لوكاكو.. وتقارير تتوقع غيابه لفترة طويلة ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق ساعة | الدوري المصري
النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511490/رومانو-فجوة-كبيرة-بين-عرض-جالاتاسراي-لضم-إيدرسون-ومطالب-سيتي