اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة قيد القسم الرابع والمراحل السنية والصالات.

وكشف خطاب الاتحاد المصري إلى أفرع الاتحاد عن مد القيد حتى يوم الإثنين 25 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات القيد.

وكانت لائحة اتحاد الكرة تنص على غلق فترة القيد للقسم الرابع والمراحل السنية والصالات اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس.

ويأتي ذلك قبل قرار اتحاد الكرة بمد القيد لمدة أسبوع.

وكان قد تم غلق باب القيد في القسم الأول يوم 6 أغسطس بينما القسم الثاني يوم 10 والقسم الثالث يوم 12 من الشهر نفسه.

كما تم غلق باب القيد لكرة القدم النسائية يوم 16 أغسطس.

ومن المقرر أن تنطلق فترة القيد الثانية يوم 1 يناير المقبل وحتى 8 فبراير بجميع الأقسام والمراحل السنية.

بينما المراحل السنية والصالات والقسم الرابع يكون الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بالإضافة لفترة قيد يناير.