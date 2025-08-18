اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 13:15

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة قيد القسم الرابع والمراحل السنية والصالات.

وكشف خطاب الاتحاد المصري إلى أفرع الاتحاد عن مد القيد حتى يوم الإثنين 25 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات القيد.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اتجاه لغلق استاد القاهرة 10 أيام بسبب سوء أرضيته خبر في الجول - بعد طلب المريخ.. برج العرب يخاطب اتحاد الكرة لمعاينة "كاف" الملعب واعتماده مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد برج العرب من الملاعب المعتمدة اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي تونس الوديتين بالإسماعيلية استعدادا لكأس العرب

وكانت لائحة اتحاد الكرة تنص على غلق فترة القيد للقسم الرابع والمراحل السنية والصالات اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس.

ويأتي ذلك قبل قرار اتحاد الكرة بمد القيد لمدة أسبوع.

وكان قد تم غلق باب القيد في القسم الأول يوم 6 أغسطس بينما القسم الثاني يوم 10 والقسم الثالث يوم 12 من الشهر نفسه.

كما تم غلق باب القيد لكرة القدم النسائية يوم 16 أغسطس.

ومن المقرر أن تنطلق فترة القيد الثانية يوم 1 يناير المقبل وحتى 8 فبراير بجميع الأقسام والمراحل السنية.

بينما المراحل السنية والصالات والقسم الرابع يكون الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بالإضافة لفترة قيد يناير.

اتحاد الكرة الصالات القسم الرابع
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة "نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون "تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي مصدر من المصري لـ في الجول: مخاوف من تعيين عبد العزيز السيد لمواجهة بيراميدز محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز
أخر الأخبار
نوتنجهام فورست يضم هداف رين 13 دقيقة | ميركاتو
نابولي يعلن إصابة لوكاكو.. وتقارير تتوقع غيابه لفترة طويلة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق 31 دقيقة | الدوري المصري
النصر يعلن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول 42 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - منتخب مصر الثاني يحل ضيفا على البحرين وديا في أكتوبر استعدادا لكأس العرب 58 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - بدلا من القاهرة.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مواجهتي الزمالك المقبلتين ساعة | الدوري المصري
هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026 ساعة | ميركاتو
أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511489/اتحاد-الكرة-يمد-قيد-القسم-الرابع-والمراحل-السنية-لمدة-أسبوع