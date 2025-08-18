ذا صن: مانشستر يونايتد يخطط لإعادة دي خيا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا في ملعب أولد ترافورد

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزي عن تفكير مانشستر يونايتد في إعادة الحارس الإسباني ديفيد دي خيا إلى الفريق.

ولم يكشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الحارس الأول في الموسم الجديد 2025 - 2026.

وقال أموريم عن مركز حراسة المرمى: "الأمر أشبه بغيرهم من اللاعبين، عليهم جميعًا أن يحجزوا مكانهم، لن أجزم إن كان أحدهم هو الحارس الأول."

وبدأ ألتاي بايندير حارس يونايتد، مباراة أرسنال الافتتاحية في الموسم بشكل أساسي، فيما استبعد الكاميروني أندريه أونانا رغم تعافيه من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن فترة إعداد ما قبل بداية الموسم.

وخسر مانشستر يونايتد أمام أرسنال بهدف نظيف في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن دي خيا لديه بند في عقده مع فيورنتينا الإيطالي يسمح له بالمغادرة بمقابل صغير نسبيا.

وذكرت ذات صن "يتم الآن إجراء مكالمات سرية حول دي خيا، بعد أن ترك انطباعا جيدا أثناء مشاركته في المباراة الودية بين مانشستر يونايتد وفيورنتينا الأسبوع الماضي".

وأهدى برونو فيرنانديز قائد يونايتد، زميله السابق دي خيا صورة خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1-1.

ونشر دي خيا عبر حسابه على إنستجرام: "لحظة سحرية بالنسبة لي ولعائلتي بالعودة إلى أولد ترافورد - منزلي، من أعماق قلبي، أود أن أشكركم على الاستقبال، على كل الحب الذي أظهرتموه لي."

وأكمل "إلى المشجعين الذين لم ينقطعوا عن وقوفهم بجانبي طوال فترة وجودي في هذا النادي، قد نلتقي مجددًا."

ولعب دي خيا 545 مباراة مع يونايتد بين عامي 2011 و2023، ما جعله يحتل المركز السابع في قائمة أفضل اللاعبين على الإطلاق.

ورحل دي خيا عن صفوف يونايتد وظل بلا ناد طوال موسم 2023 - 2024، ولكنه عاد إلى فيورنتينا ونجح في التألق.

ويحتاج يونايتد لرحيل إما أونانا، أو حارس المرمى التركي البديل ألتاي بايندير لتوفير رواتب.

وارتبط اسم مانشستر يونايتد بالعديد من حراس المرمى هذا الصيف، ومن بينهم إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، وجون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو.

مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا فيورنيتنا
