"نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك السابق رسالة إلى جماهير النادي بعد التعثر أمام المقاولون العرب.

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وفرض التعادل السلبي نفسه بين الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وكتب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر حسابه على إنستجرام: "أشكر جمهور الزمالك العظيم على تعبكم ودعمكم للفريق أمام المقاولون، والصورة الرائعة التي زينت استاد القاهرة".

وتابع "رغم النتيجة السلبية وجودكم ووقفتكم خلف الفريق هو السبيل الوحيد لعودة الزمالك لمساره الطبيعي".

وشدد "تواجدوا دائما معنا، وبمساندتكم الزمالك يعود أقوى، نحن في انتظاركم المباراة المقبلة".

واختتم شيكابالا رسالته "ودائما ما نؤمن بالانتصار بوجودكم".

ويعد ذلك أول تعادل سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب منذ ديسمبر 2020 في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها ثالثا في الترتيب، خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط ثم الأهلي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف.

وحقق المقاولون العرب نقطته الأول وأصبح في المركز الـ 17.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام مودرن سبورت مساء الخميس المقبل ومن المقرر نقلها إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلا من القاهرة.