توتنام يعلن تمديد عقد سبينس

أعلن نادي توتنام هوتسبير تمديد عقد دجيد سبينس الظهير الأيسر للفريق الإنجليزي.

وكشف توتنام في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسعدنا أن نعلن توقيع سبينس عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي."

وانضم سبينس إلى توتنام قادما من ميدلسبره في يوليو 2022.

وشارك سبينس في 42 مباراة مع سبيرز سجل خلالهم هدفين.

ولعب سبينس لأول مرة بقميص توتنام في مواجهة ساوثامبتون ديسمبر 2024 والتي انتهت بفوز سبيرز 5-0.

وسجل سبينس هدفه الأول مع توتنام أمام إبسويتش تاون في فبراير من الموسم الماضي في المباراة التي انتهت 4-1.

وترشح في الشهر ذاته ضمن جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لأول مرة.

وشارك سبينس في تتويج توتنام بالدوري الأوروبي، وشارك مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.

ولعب سبينس معارا لأندية ستاد رين الفرنسي في الفترة من يناير حتى صيف 2023، وليدز يونايتد الإنجليزي في الدور الأول لموسم 2023 - 2024، فيما انتقل لجنوة الإيطالي في النصف الثاني من هذا الموسم.

