بعد تسجيل جارسيا.. سبورت: برشلونة يستعد لرحيل بينيا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

إنياكي بينيا - برشلونة

يستعد نادي برشلونة للموافقة على رحيل إنياكي بينيا حارس مرمى فريقه بعد إتمام عملية تسجيل اللاعبين بشكل طبيعي.

إنياكي بينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

ونجح برشلونة في قيد جوان جارسيا حارس المرمى المنضم حديثا والذي خاض مباراة افتتاح الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا.

وكشفت صحيفة سبورت أن برشلونة يستعد للموافقة على رحيل بينيا هذا الصيف بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

أخبار متعلقة:
سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي قبل نهاية سوق الانتقالات.. برشلونة يحاول إنهاء عقود الثلاثي "المنبوذ" سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة

وينتهي عقد بينيا في صيف 2026.

وبات بينيا الحارس الرابع في قائمة برشلونة بعد قيد جارسيا.

وارتبط اسم بينيا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي كومو الإيطالي.

ويسعى برشلونة لتمديد تعاقد اللاعب قبل خروجه على سبيل الإعارة.

ويملك برشلونة حاليا مارك أندري تير شتيجن ويعاني من إصابة تبعده كثيرا عن الملاعب.

وضم برشلونة جوان جارسيا قادما من غريمه إسبانيول خلال الصيف الجاري لكن لم يتم قيده بعد.

ويتواجد فويتشيك تشيزني الذي لعب الكثير من المباريات في الموسم الماضي خلال إصابة تير شتيجن.

وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.

برشلونة كومو إنياكي بينيا
نرشح لكم
آس: ريال مدريد قريب من ضم كوناتي هذا الصيف.. وليفربول يتمسك بمبلغ بيعه كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان فوتبول إيطاليا: كومو يسرع وتيرة المفاوضات لاستعارة بينيا "انفجر غضبا".. تقرير يكشف كواليس غضب فليك على فريقه بعد الفوز على مايوركا سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي
أخر الأخبار
هالر يستمر مع أوتريخت حتى 2026 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: جناح ليفربول يجتاز الكشف الطبي مع بورنموث 7 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - معروف لم يرسل تقرير إضافي بإدانة هاني.. والعقوبة المتوقعة 15 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: فجوة كبيرة بين عرض جالاتاسراي لضم إيدرسون ومطالب سيتي 23 دقيقة | ميركاتو
اتحاد الكرة يمد قيد القسم الرابع والمراحل السنية لمدة أسبوع 31 دقيقة | الدوري المصري
ذا صن: مانشستر يونايتد يخطط لإعادة دي خيا 48 دقيقة | ميركاتو
"نؤمن بالانتصار بوجودكم".. رسالة من شيكابالا لجماهير الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون 48 دقيقة | الدوري المصري
توتنام يعلن تمديد عقد سبينس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511484/بعد-تسجيل-جارسيا-سبورت-برشلونة-يستعد-لرحيل-بينيا