بعد تسجيل جارسيا.. سبورت: برشلونة يستعد لرحيل بينيا

يستعد نادي برشلونة للموافقة على رحيل إنياكي بينيا حارس مرمى فريقه بعد إتمام عملية تسجيل اللاعبين بشكل طبيعي.

ونجح برشلونة في قيد جوان جارسيا حارس المرمى المنضم حديثا والذي خاض مباراة افتتاح الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا.

وكشفت صحيفة سبورت أن برشلونة يستعد للموافقة على رحيل بينيا هذا الصيف بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

وينتهي عقد بينيا في صيف 2026.

وبات بينيا الحارس الرابع في قائمة برشلونة بعد قيد جارسيا.

وارتبط اسم بينيا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي كومو الإيطالي.

ويسعى برشلونة لتمديد تعاقد اللاعب قبل خروجه على سبيل الإعارة.

ويملك برشلونة حاليا مارك أندري تير شتيجن ويعاني من إصابة تبعده كثيرا عن الملاعب.

وضم برشلونة جوان جارسيا قادما من غريمه إسبانيول خلال الصيف الجاري لكن لم يتم قيده بعد.

ويتواجد فويتشيك تشيزني الذي لعب الكثير من المباريات في الموسم الماضي خلال إصابة تير شتيجن.

وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.