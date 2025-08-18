آس: ريال مدريد قريب من ضم كوناتي هذا الصيف.. وليفربول يتمسك بمبلغ بيعه

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

بات إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول قريبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

ويتبقى في عقد الفرنسي موسما واحدا مع الريدز وحتى الآن يرفض التجديد والاستمرار مع ليفربول.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد بات قريبا من ضم كوناتي هذا الصيف بسبب خوف ليفربول من رحيل اللاعب مجانا مثلما حدث في صفقة انتقال ترينت ألكسندر أرنولد.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول قد أمن دفاعاته بضم الإيطالي جيوفاني ليوني لاعب بارما تمهيدا لرحيل كوناتي.

وأوضحت صحيفة آس أن ليفربول لا يزال متمسكا برحيل اللاعب مقابل 50 مليون يورو، بينما ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب مقابل ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم السابق.

