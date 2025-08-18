"تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

يورتشيتش - أمين عمر

أعلن نادي بيراميدز تقدمه بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر، بسبب ما وصفه بـ قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

وأدار أمين عمر مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري، على استاد الدفاع الجوي.

وكشف بيراميدز في شكواه "تربص الحكم بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة بدون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ".

وأكمل بيراميدز "في حين أن الحكم تعامل مع اعتراض جهاز الإسماعيلي بكل ود ودون إشهار حتى بطاقة صفراء، رغم أن الاعتراضات كانت مستمرة طوال أحداث المباراة، ومدرب الإسماعيلي دخل الملعب في واقعتين دون أن ينال حتى توبيخا من الحكم."

وأضاف "الحكم تغاضى أكثر من مرة عن طرد لاعبي النادي الإسماعيلي سواء في لعبات تستحق الطرد المباشر أو لضرب بدون كرة، وكذلك رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب الإسماعيلي رغم وضوح الرؤية بلمسة يد متعمدة، ولم يتدخل حكام الفار في إعادة اللعبة، في حين أنه لم يتوان لحظة واحدة في طرد لاعبنا بلاتي توريه".

وأتم بيراميدز "ساعد الحكم لاعبي الإسماعيلي وبشكل غير مقبول في إضاعة الوقت طوال أحداث اللقاء ولم يتدخل لإيقاف ذلك في ظل ادعاء الإصابة والوقوع لإيقاف اللعب".

وطالب بيراميدز في شكواه بعدم إسناد أي مباراة أخرى يكون بيراميدز أحد طرفيها للحكم أمين عمر لكثرة مواقفه السلبية مع النادي.

وحقق بيراميدز فوزًا على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله مروان حمدي في الدقيقة 83.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز.

ويلتقي بيراميدز في الجولة المقبلة أمام المصري التاسعة مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

