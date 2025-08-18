إيرادات استثنائية لبطولة السوبر السعودي في هونج كونج

كشف إبراهيم القباع الأمين العام المساعد في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تحقيق بطولة كأس السوبر السعودي، المُقامة في هونج كونج لإيرادات استثنائية لم يسبق لها أن تحققت في تاريخ بطولة كأس السوبر.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق، وهي اتحاد جدة والنصر وأهلي جدة والقادسية.

وقال القباع في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "حصلنا على إيرادات جيدة جداً، ولكن لا أستطيع الإفصاح عن الأرقام، لكن أقول لكم إنها إيرادات استثنائية لم تحصل من قبل في أي نسخة لكأس السوبر".

وأضاف "اليوم، كرة القدم استثنائية، ولدينا قرابة 150 قناة، واليوم، وفق استراتيجيتنا تصدير المباريات خارج السعودية، كما نستقطب لاعبين عالميين".

وتابع "شرق آسيا سوق مُحبة لكرة القدم وللنجوم الموجودين في دورينا، وبالتأكيد إذا كانت هناك فرصة مستقبلاً فسندرسها، وإذا كانت قيّمة من جميع النواحي ليست مادية فحسب فسننطلق لها ونقيّمها".

وأكمل "كرة القدم في تطور، وهناك تكاتف من جميع الجهات، يتشاركون في الرؤية والأهداف نفسها، وجود هذا الكم يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح".

وعن تقاسم الإيرادات بالتساوي بين الأندية أم يجري توزيعها بصورة مختلفة، قال "توجد لائحة لمشاركات جميع الأندية، صحيح، اليوم استثنائية، ولكن نحن كاتحاد كرة قدم نسير على لائحة البطولة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها، ويجري التوزيع بالتساوي، وهذه البطولة ليست للاعب أو نادٍ، وجميع الأندية تُمثل هذا الوطن، وجميع الأندية تفاعلت معنا بشكل كبير".

ويلتقي اتحاد جدة أمام النصر يوم الثلاثاء، فيما يواجه القادسية منافسه أهلي جدة يوم الأربعاء.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.

