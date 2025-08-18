مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف بسبب إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني خلال لقاء الفريق ضد فاركو.

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء استبداله.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "لجنة الحكام ليس لها علاقة بتقرير الحكم عقب المباراة ويتم توجيهه إلى رابطة الأندية مباشرة من أجل توقيع العقوبات بشكل طبيعي".

وكشف المصدر "ستعقد لجنة الحكام جلسة مع عدد من الحكام الذين أداروا الجولة الثانية، وبينهم محمد معروف الذي تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضده وسيتم مناقشة الأمر معه بالإضافة للاستماع لتسجيلات غرفة الفيديو".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتم الاستماع للتسجيل لمعرفة ما قاله الحكم للاعب والعكس صحيح قبل أن يتم اتخاد القرار النهائي، لكن في كافة الأحوال لن يتم إلغاء الطرد".

وسبق أن كشف FilGoal.com إن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.