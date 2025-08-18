مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 11:58

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مودرن سبورت - محمد هاني

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف بسبب إشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني خلال لقاء الفريق ضد فاركو.

وفاز الأهلي على فاركو برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وشهدت المباراة طرد محمد هاني في الوقت بدل الضائع، وذلك أثناء استبداله.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "لجنة الحكام ليس لها علاقة بتقرير الحكم عقب المباراة ويتم توجيهه إلى رابطة الأندية مباشرة من أجل توقيع العقوبات بشكل طبيعي".

أخبار متعلقة:
الرياضية: أهلي جدة يفاضل بين لوكاتيلي وزكريا وفوفانا مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي مباراتان للزمالك ومثلهما للبنك الأهلي.. الكشف عن 5 مواجهات يتم نقلها حال غلق استاد القاهرة

وكشف المصدر "ستعقد لجنة الحكام جلسة مع عدد من الحكام الذين أداروا الجولة الثانية، وبينهم محمد معروف الذي تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضده وسيتم مناقشة الأمر معه بالإضافة للاستماع لتسجيلات غرفة الفيديو".

واختتم المصدر تصريحاته "سيتم الاستماع للتسجيل لمعرفة ما قاله الحكم للاعب والعكس صحيح قبل أن يتم اتخاد القرار النهائي، لكن في كافة الأحوال لن يتم إلغاء الطرد".

وسبق أن كشف FilGoal.com إن محمد يوسف المدير الرياضي لـ الأهلي ذهب لمحمد معروف حكم اللقاء بعد نهاية المباراة لمعرفة سبب طرد محمد يوسف لأن الأمر لم يستحق ذلك من وجهة نظره.

معروف أخبر يوسف بأن ظهير الأهلي أخطئ في حقه أثناء لقطة الطرد وسيذكر كل ما حدث في تقريره وهو ما سيترتب عليه توقيع عقوبة كبيرة على اللاعب.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في وجه هاني قبل لحظات من استبداله ومشاركة أحمد رضا بدلا منه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي احتج في شكواه واعترض على قرار الحكم.

ووصف الأهلي في الشكوى قرار معروف باستخدام صلاحية بدون وجه حق أو سند قانوني في ظل عدم وجود مخالفة.

واستند الأهلي في ذلك على أن هاني كان في طريقه للتغيير بعد تسليم شارة القيادة.

وتسائل النادي في خطابه لماذا يهدر الوقت وهو متفوق بفارق 3 أهداف في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وصنع هاني هدفين في فوز الأهلي برباعية لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار.

لجنة الحكام الأهلي محمد هاني
نرشح لكم
"تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته مصدر من المصري لـ في الجول: مخاوف من تعيين عبد العزيز السيد لمواجهة بيراميدز محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد
أخر الأخبار
شرطة ميرسيسايد تكشف ما حدث مع مشجع ليفربول الذي عامل سيمينيو بعنصرية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تسجيل جارسيا.. سبورت: برشلونة يستعد لرحيل بينيا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: ريال مدريد قريب من ضم كوناتي هذا الصيف.. وليفربول يتمسك بمبلغ بيعه 18 دقيقة | ميركاتو
"تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته 21 دقيقة | الدوري المصري
سلوت يفسر أسباب تبديل الرباعي الجديد أمام بورنموث 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيرادات استثنائية لبطولة السوبر السعودي في هونج كونج 35 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة 41 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511479/مصدر-من-لجنة-الحكام-لـ-في-الجول-تقرير-الحكم-يذهب-للرابطة-مباشرة-وهذا-موقفنا-من-شكوى-الأهلي