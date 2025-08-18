مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة

أوضح لويس كاسترو مدرب نانت أن مهاجمه المصري مصطفى محمد يستحق المشاركة كأساسي بجدارة.

وشارك مصطفى كأساسي في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الفرنسي، ضد باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز حامل اللقب 1-0 على أرض نانت.

وقال لويس كاسترو مدرب نانت في تصريحات للصحفيين: "سبب إشراك مصطفى محمد أمام باريس سان جيرمان وليس ماتيس أبلين؟ مصطفى محمد خلق العديد من الفرص خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وسجل أهدافا عديدة، وكان يستحق اللعب بجدارة".

وأضاف "بينما لم يشارك ماتيس في الودية الأخيرة قبل بداية الموسم، وعانى من إصابة طفيفة، كما أنه عاد متأخرا لفترة الإعداد، لذا كان من الصعب بعض الشيء إشراكه ضد سان جيرمان".

وشدد المدرب البرتغالي "على ماتيس أبلين أن يعمل بجد لكسب مكانه في التشكيل".

يذكر أن ماتيس أبلين مهاجم نانت رفض الانتقال قبل أيام إلى ولفرهامبتون، وفقا لشبكة راديو مونت كارلو.

وأوضح التقرير أنه رغم رغبة أبلين في مغادرة نانت، إلا أنه لا يرغب في الانضمام إلى ولفرهامبتون.

وأضاف التقرير أن عرض الذئاب لضم اللاعب كان بقيمة 25 مليون يورو، بينما يريد نانت الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

ودخل كل من سندرلاند وولفرهامبتون في سباق ضم اللاعب، كما استفسر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عن إمكانية ضمه.

وأفاد التقرير أن أبلين يفضل البقاء في فرنسا، في ظل اهتمام نادي باريس الصاعد حديثا للدوري الممتاز بضمه.

كما ارتبط اسم أولمبيك مارسيليا وليل باللاعب.

وشارك المهاجم في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل 11 هدفا وصنع هدفين.

ويعد أبلين المنافس الرئيسي للدولي المصري مصطفى محمد في مركز الهجوم.

ولعب أبلين أساسيا على حساب مصطفى محمد في أكثر فترات الموسم السابق.

مسيرة مصطفى محمد مع نانت

انضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وبقميص الكناري شارك في 113 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.