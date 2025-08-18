خبر في الجول - اهتمام من الدوري العراقي بضم كهربا

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 11:43

كهربا - الاتحاد الليبي

دخل محمود عبد المنعم "كهربا" دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وكان محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الزوراء العراقي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وعلم FilGoal.com أن هناك اهتمام من أكثر من ناد بالدوري العراقي لضم كهربا هذا الصيف.

ودخل عدد من الوكلاء في مفاوضات مع كهربا تمهيدا لانضمامه إلى أحد فرق الدوري العراقي.

وشهد يناير الماضي مفاوضات من الاتحاد الليبي والزوراء العراقي لضم اللاعب من الأهلي.

وانتقل وقتها كهربا إلى الاتحاد الليبي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل بند الشراء بتعاقد حتى صيف 2026.

ويرتبط كهربا بتعاقد مع الاتحاد الليبي حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسم الاتحاد المركز الرابع في الدوري الليبي بالفوز بنتيجة 3-0 على الأهلي بنغازي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري السداسي.

وأصبح الفريق الذي يلعب له محمود عبد المنعم "كهربا" منافسا محتملا لـ المصري في دور الـ 32 من الكونفدرالية في الموسم الجديد.

وسيلتقي الاتحاد مع ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية.

بينما يواجه الفائز فريق المصري في دور الـ 32.

ويعود الاتحاد للمشاركة في البطولات القارية لأول مرة منذ موسم 2022-23 وحينها ودع من الدور الأول لدوري الأبطال.

