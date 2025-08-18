مؤتمر يايسله: لم نأت للاستمتاع بجمال هونج كونج.. ومنحنا اللاعبين حرية اختيار القائد

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة

يعتبر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي، أن قوام فريقه ليس بحاجة للاعبين جدد.

وأوضح يايسله في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق السوبر السعودي: "لانحتاج لتدعيم صفوفنا بلاعبين جدد، ولكن في حالة احتياجنا فالطريق مفتوح لنا بالطبع".

ويستعد الأهلي لمواجهة القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي يوم الأربعاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وأضاف المدرب الألماني "لدنيا ثقة كبيرة في أنفسنا للمنافسة على جميع الألقاب، وهذه الثقة تدفعنا لبداية الموسم بقوة، أركز الآن في السوبر وليس في سوق الانتقالات".

وأكمل "مستعدون للمباراة وشغوف لبداية الموسم وسنبلي بلاءً حسنًا".

وتابع "ممتن للغاية كوني أحد المسؤولين عن منظومة تطوير الكرة السعودية وأتمنى أن يمتد عمري لحضور كأس العالم 2034 في المملكة".

وعن شارة القيادة، رد "منحنا اللاعبين حرية التصويت لاختيار قائد الفريق وحامل شارة القيادة".

واختار لاعبو أهلي جدة الحارس السنغالي إدوارد ميندي لحمل شارة القيادة خلفا لروبرتو فيرمينو الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وأتم: "طالما جائتنا الدعوة فلن نأتي للاستمتاع بجمال هونج كونج ولكن لحصد اللقب".

ويشارك الأهلي في بطولة السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال من المشاركة.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وفاز أهلي جدة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الأهلي أمام القادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس، ويسبقه الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

وتوج الأهلي واتحاد جدة باللقب مرة واحدة لكل منهما، فيما سبق وأن توج النصر باللقب مرتين.

