الرياضية: أهلي جدة يفاضل بين لوكاتيلي وزكريا وفوفانا

تفاضل إدارة أهلي جدة السعودي بين أحد لاعبي الوسط الثلاثة، الإيطالي مانويل لوكاتيلي، والسويسري دينيس زكريا، والفرنسي يوسف فوفانا للتعاقد مع أحدهم هذا الصيف، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن خيارات أهلي جدة في الوسط تتضمن أسماء أجنبية أخرى، لكن يتصدرها لوكاتيلي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وزكريا، لاعب موناكو الفرنسي، وفوفانا، لاعب ميلان الإيطالي.

وأضاف التقرير أن إدارة أهلي جدة فتحت أبواب التفاوض مع الأندية الثلاثة، للظفر بأحد هؤلاء اللاعبين، دعمًا لكتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا

اللاعب المنتظر سيتم قيده في القائمة بدلًا عن الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الفريق منذ صيف 2023.

وتكثّف إدارة النادي تحركاتها لحسم الملف خلال الأيام المقبلة، كي يحصل يايسله على لاعب الوسط الجديد بعد الفراغ من استحقاق كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه هونج كونج من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

ويواجه أهلي جدة نظيره القادسية، الأربعاء، ضمن نصف نهائي البطولة، التي تجمع بين اتحاد جدة والنصر الثلاثاء.

وانضم الفرنسي إنزو ميلو إلى كتيبة بطل نخبة آسيا الصيف الجاري.

وعلى صعيد التعاقدات المحلية، انضم الجناح صالح أبو الشامات من الخليج، ومحمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، من الاتفاق، وعبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، من الرياض.