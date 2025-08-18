بعد السقوط بسداسية.. نيمار: لم أمر بذلك الموقف في حياتي ومن حق الجماهير إهانتنا

أعرب نيمار عن شعوره بخيبة أمل كبيرة عقب الخسارة أمام فاسكو دا جاما بسداسية.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وسقط سانتوس على ملعبه بقيادة نيمار بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي.

وقال نيمار في تصريحات عقب المباراة: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من أدائنا، ومن حق الجماهير الاحتجاج بجميع أشكاله دون اللجوء للعنف الجسدي بالطبع، من حقهم إهانتنا اليوم وأشعر بخجل شديد".

وكشف "لم أمر بمثل هذا الموقف في حياتي، أبكي من شدة الغضب بسبب كل شيء، للأسف لا أستطيع المساعدة بأي شكل من الأشكال وكان اليوم سيئا للغاية".

واختتم نيمار تصريحاته "كانت فوضى عارمة، وأطلب من زملائي العودة للمنزل والتفكير فيما حدث فعلى الجميع أن يهدأ مما حدث".

وتجمد رصيد سانتوس عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب كوتينيو نجم ليفربول وبرشلونة السابق ضمن صفوف فريق فاسكو دا جاما.

ونجح كوتينيو في تسجيل هدفين ضمن سداسية فاسكو في مباراة مثيرة بالشوط الثاني.

ويهبط 4 فرق في بطولة الدوري بشكل مباشر إلى الدرجة الثانية.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.