مؤتمر بنزيمة: المواجهة بين اتحاد جدة والنصر وليست أنا ضد رونالدو

يرى كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة أن المواجهة ضد النصر في السوبر السعودي بين الفريقين وليست مواجهة بين بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة النصر ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي والمقرر انطلاقه غدا الثلاثاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وكشف كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة عن تحدي رونالدو في المؤتمر الصحفي قائلا: "الأمر يتعلق بمواجهة لاعب لعبت معه من قبل، وهو لاعب رائع ولكن مواجهة الغد بين الاتحاد والنصر".

وشدد "نحتاج إلى دعم الجماهير من أجل أن نريكم إنجازاتنا على أرضية الملعب".

ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس، فيما يواجه القادسية منافسه الأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.