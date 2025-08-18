مؤتمر بلان: إذا كنت أعلم كيفية إيقاف رونالدو لن أخبركم.. وسنرى هل سنضيف تعاقدات جديدة أم لا

رفض لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة الحديث عن كيفية إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة النصر ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي والمقرر انطلاقه غدا الثلاثاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وقال لوران بلان في المؤتمر الصحفي: "إذا كنت أملك الحل لإيقاف كريستيانو رونالدو فلن أخبركم، هو لاعب رائع والنصر لديهم لاعبون مميزون وعلينا الدفاع بشكل جيد والتسجيل من أجل تحقيق الانتصار".

وشدد "حضرنا إلى هونج كونج من أجل التتويج بلقب السوبر السعودي وهذا هدفنا الرئيسي، مستعدون من الناحية النفسية والعقلية ونعرف منافسنا جيدا".

وكشف بلان "لم يتم غلق باب القيد حتى الآن، ولا أعلم هل سنضيف لاعبين جدد أم لا، ولكن سنرى".

واختتم مدرب اتحاد جدة تصريحاته "قدمنا مستوى رائع الموسم الماضي وكان الأداء مُرضي للغاية، والفريق مستعد ولا يوجد سبب لعدم الفوز، نفتقد حسن كادش وفواز الصقور في الدفاع لكن لدينا البدلاء".

ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس، فيما يواجه القادسية منافسه الأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.