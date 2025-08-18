مصدر من المصري لـ في الجول: مخاوف من تعيين عبد العزيز السيد لمواجهة بيراميدز

أبدى النادي المصري تخوفه من تعيين عبد العزيز السيد ضمن طاقم تحكيم مواجهة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة المصري أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويدير محمد بسيوني مباراة المصري ضد بيراميدز، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري، وأحمد جمال حكما رابعا، بينما عبد العزيز السيد للفيديو ويساعده طارق مصطفى.

وكشف مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "لدى النادي المصري مخاوف من طاقم تحكيم مواجهة بيراميدز بسبب تواجد عبد العزيز السيد كحكم فيديو".

وأوضح المصدر "سبق وأن اعترضت إدارة النادي على الحكم في مباريات سابقة للفريق أبرزها أمام الأهلي عندما تغاضى عن استدعاء محمود البنا لمشاهدة ركلة جزاء محتملة بعد كرة مشتركة بين محمد الشناوي وفخر الدين بن يوسف".

واختتم المصدر تصريحاته "ما نطلبه من حكم اللقاء هو التركيز الشديد لتجنب ارتكاب أخطاء مماثلة".

وتقام مباراة المصري وبيراميدز يوم الثلاثاء 19 أغسطس، وتقام على استاد السويس الجديد، وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وينفرد فريق المصري بصدارة ترتيب الدوري عقب مرور جولتين بالعلامة الكاملة بست نقاط.

وتغلب المصري على كل من الاتحاد وطلائع الجيش على الترتيب، إذ فاز في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما بالجولة الثانية فاز بثلاثية دون مقابل.