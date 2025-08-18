مؤتمر جواو فيليكس: لغة كرة القدم عالمية والانسجام يأتي بالعمل.. وهذا ما نأمله أمام اتحاد جدة

يرى جواو فيليكس المنضم حديثا إلى صفوف النصر السعودي أن لغة كرة القدم عالمية والانسجام يحتاج للعمل الجاد.

ويستعد النصر لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي والمقرر انطلاقه غدا الثلاثاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وقال جواو فيليكس في المؤتمر الصحفي: "أول مباراة رسمية لي مع الفريق في السوبر ومتشوق لمواجهة الفرق السعودية، أمامنا مواجهتين من أجل حصد اللقب ونعمل بجدية ونتطور في كل مباراة".

وشدد "نواجه فريق محترم مثل اتحاد جدة ولكن نأمل في التتويج باللقب"

وأوضح فيليكس "لغة كرة القدم عالمية، اللاعبون في أعلى مستوى يجدون الانسجام سريعا، ولدينا مدرب على أعلى مستوى لذلك العمل الجاد هو ما يجعلنا نتطلع لموسم رائع".

وتابع "أعلم جيدا صعوبة مواجهة اتحاد جدة، وجاهزون لحسم المواجهة في الوقت الأصلي".

واختتم فيليكس تصريحاته "لا نريد سيناريو الذهاب لأشواط إضافية أو ركلات الترجيح".

ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس، فيما يواجه القادسية منافسه الأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.

