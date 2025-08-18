مؤتمر جيسوس: وجود كريستيانو حفزني لتدريب النصر.. وكررت نفس التجربة الحالية في البرتغال

كشف جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر عن أن أحد الأسباب الرئيسية لقبوله مهمة تدريب الفريق وجود كريستيانو رونالدو.

ويستعد النصر لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي والمقرر انطلاقه غدا الثلاثاء.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة الجارية من السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.

وكشف جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر في المؤتمر الصحفي: "هذه ليست المرة الأولى التي أخوض فيها السوبر السعودي لكنها الرابعة وأريد تحقيق اللقب مع النصر".

وتابع "كرة القدم السعودية متطورة وأعمل هنا مع النصر منذ أقل من شهر ونريد تقديم بداية رائعة في السوبر".

أما عن تولي قيادة النصر بعد الهلال فأجاب "كانت لدي تجربة مشابهة عندما دربت بنفيكا وسبورتنج لشبونة، هذا طبيعي بالنسبة لي وتجربة الهلال أصبحت من الماضي، حققت معهم كل شيء باستثناء بطولة آسيا".

وكشف جيسوس "وجود كريستيانو رونالدو حفزني لقبول التحدي مع النصر، الآن لدي حياة جديدة هنا وهدفي حصد الألقاب والمنافسة بجدية وتجهيز الفريق للمنافسة بقوة".

وأضاف "عندما يتولى مدير فني قيادة فريق يبحث عن أفضل 11 للمشاركة، لدينا 7 أو 8 لاعبين أجانب في الملعب وهذا يقلل من مشاركة اللاعب السعودي".

واختتم جيسوس تصريحاته "تعاقدنا مع الحد الأعلى من اللاعبين الأجانب، ونعول على عبد الله الخيبري وعلي الحسن في مركز الوسط".

ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس، فيما يواجه القادسية منافسه الأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.