تقرير: اتحاد جدة يعرض التكفل براتب البليهي من أجل موافقة الهلال على رحيله

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 10:16

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال

يتقدم اتحاد جدة بعرض جديد من أجل الحصول على خدمات علي البليهي مدافع الهلال على سبيل الإعارة.

علي البليهي

النادي : الهلال

الهلال

وكان الهلال جدَّد عقد اللاعب لمدة موسمين، حتى 2027.

وخرج على البليهي من الحسابات الأساسية للإيطالي سيموني إنزاجي الذي يعتمد على الثنائي حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن إدارة اتحاد جدة قد عرضت التكفل براتب علي البليهي كاملا من أجل موافقة الهلال على ضم اللاعب.

ولا يمانع البليهي الانتقال إلى اتحاد جدة وخوض تجربة جديدة مع الفريق الغربي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة اتحاد جدة ترى العرض مناسبا مع تخفيف الأعباء المالية عن الهلال بالتخلص من راتب اللاعب.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق أن الاتحاد قد تقدم بعرض رسمي مقابل 3 ملايين ريال لاستعارة البليهي لمدة موسم وهو ما قوبل بالرفض وقتها.

وكان اتحاد جدة قد صرف النظر عن ضم عبد الإله العمري من النصر بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

وشارك بليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وتوج بـ 11 لقبا متنوعا مع الهلال.

وخرج بليهي من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال إذ لم يفضل الاعتماد عليه أساسيا في كأس العالم للأندية.

ويخوض اتحاد جدة مباراته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر في العشرين من أغسطس الجاري.

وفي حال عبور عقبة النصر سيواجه الفائز من لقاء أهلي جدة والقادسية.

وتقام المباراة النهائية للسوبر السعودي يوم 23 أغسطس.

ويخوض البليهي موسمه الثامن مع الهلال منذ انتقاله إليه قادمًا من الفتح موسم 2017ـ2018.

إذ لعب بقميص الأزرق 234 مباراةً، سجل فيها 21 هدفًا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وتوِّج المدافع مع الفريق بخمسة ألقاب للدوري، واثنين لدوري أبطال آسيا، وثلاثة لكأس السوبر السعودي، ومثلها لكأس الملك.

الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة علي البليهي
