فانكوفر يتعادل أمام هوستون بالدوري الأمريكي في ظهور مولر الأول

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 10:12

توماس مولر - فانكوفر

تعادل فانكوفر وايتكابس الكندي أمام هوستون دينامو بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

توماس مولر

النادي : فانكوفر وايتكابس

فانكوفر وايتكابس

وشهد اللقاء ظهور توماس مولر الأول بقميص فانكوفر بعدم خاض آخر نصف ساعة من المباراة.

وتقدم فانكوفر في البداية من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بينما تلقى هدفا قاتلا في الدقيقة 91.

ويحتل فانكوفر المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الغربي برصيد 46 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الصدارة.

ولا يزال متبقي مباراة مؤجلة لصالح فريق فانكوفر.

أما هوستون فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي.

ويستمر تعاقد مولر مع فانكوفر حتى نهاية عام 2026.

وانضم مولر إلى فانكوفر بعد مسيرة 17 عاما مع بايرن ميونيخ توج خلال بـ33 لقبا (13 بطولة الدوري الألماني - 8 ألقاب كأس السوبر الألماني - 6 ألقاب في كأس ألمانيا - لقبين في دوري أبطال أوروبا - كأس السوبر الأوروبي مرتين - كأس العالم للأندية مرتين).

وعلى الصعيد الدولي، خاض مولر 131 مباراة دولية، وسجل 45 هدفًا، وقدّم 41 تمريرة حاسمة مع ألمانيا، ولعب دورًا حاسمًا في فوزها بكأس العالم 2014.

كما فاز مولر بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب شاب في كأس العالم 2010، بالإضافة إلى جائزتي الحذاء الفضي والكرة الفضية في كأس العالم 2014.

