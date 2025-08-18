اليوم: الحزم السعودي الأقرب لضم عمر السومة

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 10:06

كتب : FilGoal

عمر السومة - العروبة

دخل عمر السومة المهاجم السوري في مفاوضات جادة مع أكثر من ناد بالدوري السعودي.

عمر السومة

النادي : الوداد الرياضي

الحزم

ويأتي ذلك تمهيدا للانضمام إلى أحدهم في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن نادي الحزم هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن السومة في مفاوضات جادة ومتقدمة مع أندية الدوري السعودي لكن الحزم هو الأقرب.

ويرغب السومة في التواجد بالدوري السعودي عقب المستوى الذي قدمه الموسم الماضي رفقة العروبة.

ويتنافس السومة مع عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي.

وكان السومة قد انتقل إلى الوداد المغربي لمدة شهر على سبيل الإعارة لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ولم يلحق عمر السومة بمواجهة الوداد الافتتاحية أمام يوفنتوس بسبب تأخر حصوله على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر الوداد من مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وودع الوداد البطولة بشكل رسمي بعدما خسر أول مباراتين له.

كما خسر في المباراة الختامية أمام فريق العين.

الحزم السومة الدوري السعودي
