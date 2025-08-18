الرياضية: كومان جاهز لمواجهة اتحاد جدة بعد وصول البطاقة الدولية.. والكشف عن راتبه السنوي

بات كينجسلي كومان جناح النصر المنضم من بايرن ميونيخ جاهزا لخوض المباريات مع الفريق السعودي.

كينجسلي كومان النادي : النصر النصر

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تسلم نادي النصر البطاقة الدولية للاعب مساء أمس الأحد ليصبح متاحا لخوض المباريات.

ويواجه النصر فريق اتحاد جدة عصر الثلاثاء في هونج كونج ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتقل كومان إلى النصر مقابل 25 مليون يورو حصل عليهم بايرن ميونيخ.

وأشارت صحيفة الرياضية أن راتب كوما يصل إلى 12.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وحال استمر اللاعب لمدة ثلاثة مواسم كما ينص التعاقد سيحصل على إجمالي 37.5 مليون يورو.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.