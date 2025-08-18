بمشاركة نيمار أمام كوتينيو.. سانتوس يسقط ضد فاسكو دا جاما بسداسية في الدوري البرازيلي

سقط سانتوس على ملعبه بقيادة نيمار بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي.

ويلعب كوتينيو نجم ليفربول وبرشلونة السابق ضمن صفوف فريق فاسكو دا جاما.

ونجح كوتينيو في تسجيل هدفين ضمن سداسية فاسكو في مباراة مثيرة بالشوط الثاني.

إذ انتهى الشوط الأول بهدف دون مقابل، بينما نجح فاسكو في تسجيل خمسة أهداف في الشوط الثاني خلال أول 23 دقيقة فقط.

وخاض نيمار المباراة بشكل كامل.

وتجمد رصيد سانتوس عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

بينما فاسكو دا جاما تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ويلعب سانتوس مباراته المقبلة أمام باهيا فجر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ويهبط 4 فرق في بطولة الدوري بشكل مباشر إلى الدرجة الثانية.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.