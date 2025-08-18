بمشاركة نيمار أمام كوتينيو.. سانتوس يسقط ضد فاسكو دا جاما بسداسية في الدوري البرازيلي

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 09:57

كتب : FilGoal

نيمار

سقط سانتوس على ملعبه بقيادة نيمار بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي.

ويلعب كوتينيو نجم ليفربول وبرشلونة السابق ضمن صفوف فريق فاسكو دا جاما.

ونجح كوتينيو في تسجيل هدفين ضمن سداسية فاسكو في مباراة مثيرة بالشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
بمشاركة نيمار.. سانتوس يفجر المفاجأة أمام كروزيرو ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط ثنائية نيمار في جوفينتود تبعد سانتوس عن مراكز الهبوط بعشرة لاعبين ومشاركة نيمار.. سانتوس يخطف التعادل من متذيل ترتيب الدوري البرازيلي نيمار 700 يقود سانتوس للفوز على فلامنجو في ظهور نجل روبينيو الأول

إذ انتهى الشوط الأول بهدف دون مقابل، بينما نجح فاسكو في تسجيل خمسة أهداف في الشوط الثاني خلال أول 23 دقيقة فقط.

وخاض نيمار المباراة بشكل كامل.

وتجمد رصيد سانتوس عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

بينما فاسكو دا جاما تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ويلعب سانتوس مباراته المقبلة أمام باهيا فجر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ويهبط 4 فرق في بطولة الدوري بشكل مباشر إلى الدرجة الثانية.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.

نيمار سانتوس كوتينيو الدوري البرازيلي
نرشح لكم
إقالة مدرب سانتوس بعد الهزيمة المذلة أمام فاسكو دي جاما بعد السقوط بسداسية.. نيمار: لم أمر بذلك الموقف في حياتي ومن حق الجماهير إهانتنا فانكوفر يتعادل أمام هوستون بالدوري الأمريكي في ظهور مولر الأول ميسي يعود من الإصابة بهدف رائع في انتصار إنتر ميامي على لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثية كولومبوس كرو الأمريكي يعلن وصول وسام أبو علي ليونيل ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة "وسام في طريقه".. كولمبوس كرو يعلن سفر أبو علي إلى أمريكا بمشاركة نيمار.. سانتوس يفجر المفاجأة أمام كروزيرو ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط
أخر الأخبار
تقرير: العين يرسل خطابا رسميا للاتحاد الإماراتي يطالب بحكام أجانب لنهاية الموسم في الدوري 18 دقيقة | الوطن العربي
رومانو: مانشستر سيتي يقرر إعارة موهبته النرويجية إلى ميدلسبره 24 دقيقة | ميركاتو
كما انفرد في الجول - "إيقاف هاني مباراة واحدة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية 32 دقيقة | الدوري المصري
كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 600 لاعب بشكل مختلف 44 دقيقة | الكرة المصرية
إنجاز تاريخي ينتظر صلاح.. غدا الكشف عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب انسحاب الهلال من السوبر.. تعديلات جديدة في لائحة مسابقات الكرة السعودية 56 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر ألونسو: ماستانتونو قد يشارك أمام أوساسونا.. وشائعات كثيرة لحقت بـ رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511461/بمشاركة-نيمار-أمام-كوتينيو-سانتوس-يسقط-ضد-فاسكو-دا-جاما-بسداسية-في-الدوري-البرازيلي