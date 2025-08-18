بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

إريك بايلي

يقترب المدافع الإيفواري إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد إلى ريال أوفييدو.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن بايلي يتجه إلى إسبانيا لإجراء الكشف الطبي يوم الاثنين.

وصعد ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني حديثا.

وبدأ ريال أوفييدو مسيرته في الدوري بخسارة أمام فياريال 2-0.

ويأتي ذلك بعد فشل انتقال المدافع الإيفواري إلى النجمة السعودي. الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

وانتهى عقد بايلي مع فياريال ليصبح لاعبا حرا.

وشارك بايلي مع فياريال الموسم الماضي، في 12 مباراة فقط.

وتنقل بايلي بين أندية أوروبية عديدة، بداية من إسبانيول ثم فياريال قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد.

وقضى بايلي مع الشياطين الحمر أطول فترة احتراف له.

كما ذهب معاراً للدوري الفرنسي عبر فريق مارسيليا، لينتقل بعدها لفريق بشكتاش التركي، ومنه يعود إلى فياريال مرة أخرى.

