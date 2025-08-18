رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

إسبانيول

بدأ أتلتيكو مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالخسارة أمام إسبانيول 2-1 في الجولة الأولى.

وسجل خوليان ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 37 من ركلة حرة رائعة.

وتعادل ميجيل روبيو لإسبانيول في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 84 سجل بيري ميلا هدف الفوز بصناعة المغربي عمر الهلالي.

وأنهى أتلتيكو مدريد الموسم الماضي في المركز الثالث، بعد برشلونة وريال مدريد.

وجمع الروخيبلانكوس 76 نقطة في الموسم الماضي، من 22 فوزا و10 تعادلات و6 هزائم.

بينما أنهى إسبانيول الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

وفاز أتلتيك بلباو على إشبيلية 3-2، محبطا عودة الفريق الأندلسي.

وسجل نيكو ويليامز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 36، بينما سجل مروان سنادي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 60 قلص دودي لوكيباكيو الفارق، ثم تعادل لوسيان أجومي في الدقيقة 72.

ولكن في الدقيقة 81 سجل روبرت نافارو هدف فوز الفريق الباسكي، بصناعة نيكو ويليامز.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
