محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز ضد المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويدير محمد بسيوني مباراة المصري ضد بيراميدز، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري.

وأحمد جمال حكما رابعا.

وعبد العزيز السيد للفيديو ويساعده طارق مصطفى.

وتقام مباراة المصري وبيراميدز يوم الثلاثاء 19 أغسطس، وتقام على استاد السويس الجديد، وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

أما مباراة البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية يديرها محمد الغازي، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب، وجبل السيد عطية حكما رابعا.

وعلاء صبري للفيديو ويعاونه هشام ربيع.

ويدير مباراة فاركو طلائع الجيش محمود وفا، ويعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا، ومحمد ممدوح حكما رابعا.

ومحمد الشناوي حكما للفيديو، ويعاونه إسلام أبو العطا.

وأخيرا مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري يديرها طارق مجدي، ويعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

ومصطفى مدحت للفيديو ويعاونه محمد أحمد الشناوي.

