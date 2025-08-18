فوتبول إيطاليا: كومو يسرع وتيرة المفاوضات لاستعارة بينيا

يستهدف نادي كومو الإسراع من وتيرة المفاوضات مع نظيره برشلونة لاستعارة إنياكي بينيا حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن كومو يستهدف حسم المفاوضات مع برشلونة واستعارة بينيا يوم الأربعاء المقبل مع وجود بند أحقية الشراء.

ووفقا للموقع فإن برشلونة سيجدد عقد الحارس قبل خروجه معارا.

وينتهي عقد بينيا في صيف 2026.

ويملك برشلونة حاليا مارك أندري تير شتيجن ويعاني من إصابة تبعده كثيرا عن الملاعب.

وضم برشلونة جوان جارسيا قادما من غريمه إسبانيول خلال الصيف الجاري لكن لم يتم قيده بعد.

ويتواجد فويتشيك تشيزني الذي لعب الكثير من المباريات في الموسم الماضي خلال إصابة تير شتيجن.

وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.

