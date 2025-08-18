"انفجر غضبا".. تقرير يكشف كواليس غضب فليك على فريقه بعد الفوز على مايوركا

كشف تقرير من صحيفة سبورت عن كواليس غضب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عقب الفوز على ريال مايوركا.

وفاز برشلونة على ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري بثلاثية دون رد.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الألماني انفجر غضبا على لاعبيه بسبب الأداء.

وأفادت الصحيفة أن المدرب أخبر لاعبيه أن بهذا المستوى لن يتوج الفريق بلقب الدوري.

وأوضح فلفيك للاعبين أن برشلونة لا يمكنه الاعتماد على الأسماء والجودة فقط بل يحتاج إلى حدة بدنية وعقلية استثنائية خاصة في دوري أبطال أوروبا.

واستشهد المدرب بتجربته مع بايرن ميونيخ بعد تحقيق السداسية حين فقد اللاعبون الجوع الكروي وهو ما أدى لانهيار الشروع والاكتفاء بالدوري فقط.

ويرى المدرب أن الدوري الإسباني قد يحسم مبكرا في الدوري الأول وأن أي استرخاء من اللاعبين من الممكن أن يكلف خسارة اللقب.

ووفقا للصحيفة فإن فليك ما زال يؤمن بلاعبيه ويعتبر أن المشروع قادر على الفوز بكل شيء إذا لعبوا بنسبة 100% وهو مستعد لإجراء تغييرات جذرية إذا لم يتحسن الالتزام.

وشارك أراوخو في المباراة كاملة مع برشلونة وقاد خط دفاع فريقه في افتتاح الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية برشلونة أمام مايوركا كل من لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.