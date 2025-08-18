خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم 19 أغسطس الجاري وتنتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا.

بينما تشهد الجولة مباراة قوية بين المصري المتصدر وبيراميدز ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وأيضا خلال الجولة تقام قمة جماهيرية كبيرة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

