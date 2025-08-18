خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري

الإثنين، 18 أغسطس 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم 19 أغسطس الجاري وتنتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية

بينما تشهد الجولة مباراة قوية بين المصري المتصدر وبيراميدز ضمن صراع المنافسة على الصدارة.

وأيضا خلال الجولة تقام قمة جماهيرية كبيرة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري خدمة في الجول تذكرتي
نرشح لكم
محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد بعد الوعكة التي تعرض لها.. عبد الناصر محمد يكشف حالة فيريرا الصحية مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة ساعة | الكرة الأوروبية
بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو ساعة | الدوري الإسباني
رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان ساعة | المحترفون
محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: كومو يسرع وتيرة المفاوضات لاستعارة بينيا ساعة | الكرة الأوروبية
"انفجر غضبا".. تقرير يكشف كواليس غضب فليك على فريقه بعد الفوز على مايوركا ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511453/خدمة-في-الجول-فتح-باب-حجز-مباريات-الجولة-الثالثة-من-الدوري-المصري