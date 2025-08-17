اجتماع بين أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لبحث خطة الإعداد لـ أولمبياد لوس أنجلوس

اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة الأولمبية

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث خطط اللجنة المصرية للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء حازم حسني الأمين للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للرماية.

وخالد فتحي رئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وبعض من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطط الموضوعة من اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة العلمية، من أجل الانتهاء من برنامج الإعداد المقترح لكل اتحاد من أجل إعداد اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028، وكذلك متابعة خطة العمل من أجل تطوير الرياضة المصرية في العديد من المجالات.

حيث أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة للتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية لخدمة الرياضة المصرية واستعدادات اللاعبين للمنافسة على البطولات الدولية والقارية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

موضحا أن الفترة الحالية تشهد وضع للعديد من الخطط والبرامج من أجل الاستماع لخطط الشركاء في اللجنة الأولمبية ولجنة التخطيط باللجنة الأولمبية لوضع أفضل نظام لصالح اللاعبين والاتحادات والرياضة المصرية.

