سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

اقترب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من العودة لفريقه مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وغاب المهاجم البولندي عن برشلونة في أول مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفاندوفسكي تعافى بشكل أسرع من المتوقع.

وأنه سيكون جاهزا للمشاركة مع برشلونة يوم السبت المقبل ضد ليفانتي.

ليكون بذلك غاب عن مباراة رسمية واحدة فقط والتي كانت ضد ريال مايوركا.

وفاز برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثية دون رد سجلها لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.