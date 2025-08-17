سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

اقترب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من العودة لفريقه مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وغاب المهاجم البولندي عن برشلونة في أول مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
قبل نهاية سوق الانتقالات.. برشلونة يحاول إنهاء عقود الثلاثي "المنبوذ" مدرب النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يعلن إقالة الحسين عموتة

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفاندوفسكي تعافى بشكل أسرع من المتوقع.

وأنه سيكون جاهزا للمشاركة مع برشلونة يوم السبت المقبل ضد ليفانتي.

ليكون بذلك غاب عن مباراة رسمية واحدة فقط والتي كانت ضد ريال مايوركا.

وفاز برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثية دون رد سجلها لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.

برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي
نرشح لكم
بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية فوتبول إيطاليا: كومو يسرع وتيرة المفاوضات لاستعارة بينيا "انفجر غضبا".. تقرير يكشف كواليس غضب فليك على فريقه بعد الفوز على مايوركا قبل نهاية سوق الانتقالات.. برشلونة يحاول إنهاء عقود الثلاثي "المنبوذ" سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو 23 دقيقة | الدوري الإسباني
رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية 31 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان 41 دقيقة | المحترفون
محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: كومو يسرع وتيرة المفاوضات لاستعارة بينيا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
"انفجر غضبا".. تقرير يكشف كواليس غضب فليك على فريقه بعد الفوز على مايوركا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511451/سبورت-ليفاندوفسكي-سيكون-جاهزا-لمباراة-برشلونة-ضد-ليفانتي