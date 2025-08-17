قبل نهاية سوق الانتقالات.. برشلونة يحاول إنهاء عقود الثلاثي "المنبوذ"

يحاول برشلونة العمل على إنهاء عقود بعض اللاعبين في الفريق لحل جزء من أزماته المالية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيعمل في الأسبوع المقبل على إنهاء عقود 3 لاعبين في الفريق.

ويخطط برشلونة لإنهاء التعاقد مع كل من هيكتور فورت والحارس إيناكي بينا، ولاعب الوسط أوريول روميو.

حيث من المقرر أن يغادر هذا الثلاثي النادي في الصيف الجاري بعدما خرج من حسابات هانز فليك مدرب الفريق.

وتتضمن عملية فسخ عقد روميو قيام برشلونة بدفع مبلغ من المال للاعب الإسباني المخضرم ليغادر النادي كلاعب حر، رغم أن لا يزال لديه عام واحد في عقده.

ويمتلك روميو عرضا من جيرونا وآخر من الدوري الأمريكي.

وتمكن برشلونة من قيد صفقاته الجديدة وهي الحارس جوان جارسيا وماركوس راشفورد.

وذلك بعد إصابة مارك أندري تير شتيجن حارس المرمى، وبيع إينييجو مارتينيز إلى النصر السعودي.