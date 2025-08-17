مدرب النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يعلن إقالة الحسين عموتة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إقالة المغربي الحسين عموتة من تدريب الفريق.

وخسر فريق الجزيرة أمام مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضن الجولة الأولى من الدوري الإماراتي.

وجاء بيان الجزيرة كالتالي:

تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الحسين عمونة وطاقمه المساعد متوجهة لهم بخالص الشكر والتقدير على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وسيتم إعلان الجهاز الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

ولعب الدولي المصري إبراهيم عادل مباراة واحدة فقط تحت قيادة عموتة وهي ضد خورفكان.

ولعب إبراهيم عادل في الشوط الثاني ودخل الملعب في الدقيقة 63.

كذلك شارك محمد النني زميله في الفريق بعدما دخل المباراة في الدقيقة 79.

وسجل ثنائية الجزيرة في المباراة النجم الفرنسي نبيل فقير من ركلتي جزاء.

وحصل إبراهيم عادل على القميص رقم 10 مع الجزيرة.

ويلتقي الجزيرة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي ضد الشارقة يوم 22 أغسطس الجاري.

وتوج عموتة مع الجزيرة ببطولة كأس الرابطة الموسم الماضي.