مدير بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع شتوتجارت لضم فولتيماد

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 23:32

نيك فولتماد - شتوتجارت

أقر كريستوف فروند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أنه لم يتوصل لاتفاق مع شتوتجارت للتعاقد مع نيك فولتيماد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فروند لصحيفة أبيندزيتونج: "دائما ما يتطلب إتمام صفقة انتقال وجود موافقة من ثلاثة أطراف، هذا لم يكن الحال ولم يكن هناك اتفاق".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن واضحون تماما بشأن ما نريده وإلى أين نريد أن نصل".

وقال ألكسندر فيرلي لجريدة StN الألمانية: "لن نسمح لنيك بالرحيل. سيلعب معنا الموسم المقبل أيضًا".

وأضاف "عادة ما تصلنا العروض عبر الهاتف أولا. ثم نلتقي بعد ذلك، لكنني رفضت ذلك بشكل قاطع حتى الآن".

وأتم "فولتمايد سيبقى بالتأكيد ما لم يقدم بايرن ميونيخ عرضا استثنائيًا، وفي هذه الحالة، نكون جميعًا محترفين بما يكفي للحديث عن الأمر".

ويمتد عقد المهاجم الألماني فولتيماد سيمتد مع بايرن ميونيخ حتى 2030.

وتألق فولتيماد مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حتى الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وسجل فولتيماد في فوز ألمانيا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية للشباب، ليصل إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات، ولكن لم يسجل في المباراة النهائية.

ونجح فولتيماد في موسمه الأول مع شتوتجارت، في الفوز بكأس ألمانيا، والمساهمة بـ 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

نيك فولتيماد
