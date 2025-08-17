مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 23:18
كتب : FilGoal
اقترب نادي موناكو من الموافقة على عرض أهلي جدة السعودي للتعاقد مع دينيس زكريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب إذاعة مونت كارلو فإن موناكو اقترب من الموافقة على عرض أهلي جدة لضم دنيس زكريا مقابل 45 مليون يورو.
وأفادت الإذاعة أن اللاعب السويسري يدرس العرض قبل اتخاذ قراره الأخير.
وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.
وانضم زكريا إلى موناكو قادما من يوفنتوس في صيف 2023 مقابل 20 مليون يورو.
ولعب زكريا في الموسم الماضي 34 مباراة رفقة فريقه وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.
وإجمالا شارك لاعب الوسك في 63 مباراة مع الفريق الفرنسي وسجل 11 هدفا وصنع 5.
