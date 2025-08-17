كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر

انتهى دور المجموعات لبطولة إفريقيا لكرة السلة للمنتخبات للرجال، وتم تحديد جميع مواجهات الملحق المؤهل لدور الـ8.

وجاءت مباريات الملحق كالآتي:

1- غينيا × مالي

2- السنغال × جنوب السودان

3- كاب فيردي × تونس

4- الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

مباريات دور الـ8

ويلتقي منتخب مصر في دور الثمانية للبطولة ضد الفائز من مواجهة الكاميرون والكونغو الديمقراطية.

وجاءت مباريات دور الثمناية كالآتي:

يوم 20 أغسطس

كوت ديفوار ضد الفئز من المباراة رقم 1

نيجيريا ضد الفائز من المباراة رقم 2

يوم 21 أغسطس

أنجولا ضد الفائز من مباراة رقم 3

مصر ضد الفائز من مباراة رقم 4

وحقق منتخب مصر لكرة السلة العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة أفروباسكت، وذلك بعد الفوز على أوغندا ومالي والسنغال.

