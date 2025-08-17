كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 23:11
كتب : FilGoal
انتهى دور المجموعات لبطولة إفريقيا لكرة السلة للمنتخبات للرجال، وتم تحديد جميع مواجهات الملحق المؤهل لدور الـ8.
وجاءت مباريات الملحق كالآتي:
1- غينيا × مالي
2- السنغال × جنوب السودان
3- كاب فيردي × تونس
4- الكاميرون × الكونغو الديمقراطية
مباريات دور الـ8
ويلتقي منتخب مصر في دور الثمانية للبطولة ضد الفائز من مواجهة الكاميرون والكونغو الديمقراطية.
وجاءت مباريات دور الثمناية كالآتي:
يوم 20 أغسطس
كوت ديفوار ضد الفئز من المباراة رقم 1
نيجيريا ضد الفائز من المباراة رقم 2
يوم 21 أغسطس
أنجولا ضد الفائز من مباراة رقم 3
مصر ضد الفائز من مباراة رقم 4
وحقق منتخب مصر لكرة السلة العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة أفروباسكت، وذلك بعد الفوز على أوغندا ومالي والسنغال.
