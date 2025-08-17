جلاسنر: أتوقع أن إيزي وجويهي سيلعبان معنا مجددا

اسبتعد أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس إمكانية رحيل إبيريتشي إيزي ومارك جويهي من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المدرب النمساوي لشبكة سكاي سبورتس: "هناك الكثير من الشائعات حول إبيريتشي إيزي ومارك جويهي لكنهما كانا ملتزمين بنسبة 100٪ مع المجموعة وأثبتا ذلك بشكل كبير".

وأنهى حديثه قائلا: "الثنائي سيأتي إلى مركز التدريبات لخوض المران بشكل طبيعي وأتوقع أن يكون جاهزا للعب معنا ضد فريدريكستاد".

مفاوضات إيزي

أوضح تقرير من ذا أثلتيك أن توتنام يواصل المفاوضات من أجل ضمه ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن ما يعطل الصفقة إلى الآن هو بحث كريستال بالاس على بديل لإيزي.

ويسعى نادي توتنام إلى إبرام صفقة إبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب بي بي سي فإن توتنام يسرع وتيرة المفاوضات مع كريستال بالاس لضم إبيريتشي إيزي.

ووفقا لـ بي بي سي سيتم دفع مبلغ أقل قليلا من الشرط الجزائي البالغ 68 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإنجليزي أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى توتنام للعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

استبعاد جويهي من حسابات ليفربول؟

أجري ليفربول محادثات مع كريستال بالاس بشأن ضم المدافع الإنجليزي مارك جويهي، حسب شبكة ذا أثليتك في وقت سابق.

وأوضح التقرير أن ليفربول لم يُقدم عرض رسمي حتى الآن.

كما لم يتوصل لاتفاق مع اللاعب الدولي، إذ يريد جويهي ضمانات بالمشاركة في المباريات في موسم 2025-2026.

خاصة وأنه الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026، من أجل ضمان التواجد مع منتخب إنجلترا في المونديال.

قبل أيام، تحدث ستيف باريش رئيس كريستال بالاس عن إمكانية رحيل مدافعه مارك جويهي هذا الصيف.

وقال باريش في تصريحات للصحفيين: "هل نضطر إلى بيع مارك جويهي هذا الصيف؟ نعم بالطبع".

وأضاف "أن يغادر لاعب بهذا المستوى مجانا الصيف المقبل مع نهاية عقده فهذه مشكلة. لا شك في ذلك".

وتابع "علينا فقط أن نرى ما سيحدث، إما تمديد العقد أو إبرام اتفاق من نوع ما".

وأكمل "إذا كان القرار صائبًا للنادي وله، فلا أحد يستطيع إجبار أي لاعب على البقاء أو الرحيل".

وأتم رئيس بالاس "ستكون هناك بعض التغييرات في الفريق، لكن يجب اتخاذ قرارات ذكية".

يذكر أن كريستال بالاس رفض 4 عروض لجويهي الصيف الماضي من نيوكاسل يونايتد بقيمة تقارب 60 مليون جنيه إسترليني.