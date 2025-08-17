عبد الرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، جوائز الأفضل ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، التي تستضيفها مصر.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب البطولة بعد الفوز على منافسه منتخب إسبانيا بنتيجة 41/40، في مباراة مثيرة امتدت لرميات الترجيح.

وشهدت جوائز الأفضل تواجد عبد الرحمن علي لاعب منتخب مصر كأفضل جناح أيمن في البطولة.

وحصل منتخب مصر على المركز الخامس، بعد الفوز على أيسلندا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 33/31.

وخاض منتخب مصر مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 31-29 في ربع النهائي.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة، كل من، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، مصطفى عادل، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن أشرف رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.