مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

محمد حمدي - بيراميدز - أورلاندو

يرغب نادي بيراميدز في التفاوض مع محمد حمدي لاعب الفريق لتجديد عقده.

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وينتهي عقد محمد حمدي مع نادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "سيتم عقد جلسة مفاوضات مع مسؤولي بيراميدز لتجديد تعاقده لمدة موسمين إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري".

أخبار متعلقة:
قطة: بيراميدز قادر على الفوز بكل البطولات.. الشيبي الأفضل في مصر وهذا موقفي من العودة للأهلي أول هدف و3 بطاقات حمراء.. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يقرر التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

وكان بيراميدز قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قادما من المصري في صيف 2018.

وتأسس الظهير الأيسر في الأهلي قبل أن ينتقل إلى المقاولون في يناير 2016 ثم إلى المصري قبل أن يستقر في بيراميدز.

وتوج اللاعب ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مع بيراميدز.

وخاض حمدي مع بيراميدز في الموسم الماضي 39 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

وإجمالا، لعب حمدي 279 مباراة مع بيراميدز وسجل 11 هدفا وصنع 31.

وتعادل بيراميدز في المباراة الأولى له في الدوري مع وادي دجلة دون أهداف ثم انتصر على الإسماعيلي في الجولة الثانية بهدف دون رد.

محمد حمدي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد بعد الوعكة التي تعرض لها.. عبد الناصر محمد يكشف حالة فيريرا الصحية مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
أخر الأخبار
اجتماع بين أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لبحث خطة الإعداد لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2026 21 دقيقة | رياضات أخرى
سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل نهاية سوق الانتقالات.. برشلونة يحاول إنهاء عقود الثلاثي "المنبوذ" 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يعلن إقالة الحسين عموتة 30 دقيقة | آسيا
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات بطلا للبطولة العربية 40 دقيقة | كرة سلة
مدير بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع شتوتجارت لضم فولتيماد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511442/مصدر-مقرب-من-محمد-حمدي-لـ-في-الجول-سيتم-عقد-جلسة-لتجديد-عقده-مع-بيراميدز