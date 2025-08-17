مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز

يرغب نادي بيراميدز في التفاوض مع محمد حمدي لاعب الفريق لتجديد عقده.

محمد حمدي النادي : بيراميدز بيراميدز

وينتهي عقد محمد حمدي مع نادي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "سيتم عقد جلسة مفاوضات مع مسؤولي بيراميدز لتجديد تعاقده لمدة موسمين إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري".

وكان بيراميدز قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قادما من المصري في صيف 2018.

وتأسس الظهير الأيسر في الأهلي قبل أن ينتقل إلى المقاولون في يناير 2016 ثم إلى المصري قبل أن يستقر في بيراميدز.

وتوج اللاعب ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مع بيراميدز.

وخاض حمدي مع بيراميدز في الموسم الماضي 39 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

وإجمالا، لعب حمدي 279 مباراة مع بيراميدز وسجل 11 هدفا وصنع 31.

وتعادل بيراميدز في المباراة الأولى له في الدوري مع وادي دجلة دون أهداف ثم انتصر على الإسماعيلي في الجولة الثانية بهدف دون رد.