خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

الزمالك - أحمد فتوح

شهدت مسألة أحمد فتوح ظهير الزمالك انفراجة في الساعات الأخيرة بعد تقدمه باعتذاره عما بدر منه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يدرس رفع الإيقاف عن فتوح خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وذلك بعد التزامه ببرنامجه التدريبي المنفرد.

هذا الالتزام أدى إلى اجتيازه لاختبار القياسات البدنية، مما جعل الزمالك أكثر انفتاحا على رفع الإيقاف عنه.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية "أعد الجميع بأن أكون عند حسن ظنكم" فتوح يعتذر لجماهير الزمالك جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد

وتقدم أحمد فتوح لاعب الزمالك باعتذاره لجماهير الفريق.

وكان فتوح غاب عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة عقب ظهوره في إحدى المناسبات العامة بدون إذن وتم تغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

وعاد فتوح لخوض تدريبات فردية منذ يوم 27 يوليو الماضي بناء على قرار من جون إدوارد وعبد الناصر محمد لتجهيزه.

وكتب فتوح عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي، وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم، وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا، وسأبذل كل الجهد من أجل إسعادكم، ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم، وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

وكان الزمالك آنذاك أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه، وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وتعادل الزمالك أمس السبت مع المقاولون العرب بدون أهداف على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري.

فتوح أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد بعد الوعكة التي تعرض لها.. عبد الناصر محمد يكشف حالة فيريرا الصحية مصدر مقرب من محمد هاني لـ في الجول يكشف كواليس مع حدث مع معروف وقت الطرد الدوري المصري – مباريات الجولة الثالثة.. قمة للصدارة وأخرى جماهيرية وراحة الأهلي ترتيب الدوري – المصري في الصدارة وتساوي 6 فرق بعد الجولة الثانية خبر في الجول - بعد اعتذاره.. اتجاه في الزمالك لإعادة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
أخر الأخبار
اجتماع بين أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لبحث خطة الإعداد لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2026 21 دقيقة | رياضات أخرى
سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل نهاية سوق الانتقالات.. برشلونة يحاول إنهاء عقود الثلاثي "المنبوذ" 29 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يعلن إقالة الحسين عموتة 30 دقيقة | آسيا
كرة سلة – منتخب مصر للناشئات بطلا للبطولة العربية 40 دقيقة | كرة سلة
مدير بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع شتوتجارت لضم فولتيماد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511441/خبر-في-الجول-سبب-إضافي-غير-الاعتذار-اتجاه-داخل-الزمالك-لرفع-الإيقاف-عن-فتوح