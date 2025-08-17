انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) باريس سان جيرمان

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 22:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

يلتقي نانت مع باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.

--

ق 79 أمادي كامارا بدلا من مصطفى محمد

ق 67 فيتينيا يسجل الأول بكرة اصطدمت وغافلت الحارس

ق 40 باركولا يسدد ولكن الحارس أنتوني لوبيز يتصدى

بداية المباراة

مصطفى محمد مصطفى محمد - نانت باريس سان جيرمان
