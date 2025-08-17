انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) باريس سان جيرمان
الأحد، 17 أغسطس 2025 - 22:03
كتب : FilGoal
يلتقي نانت مع باريس سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.
ق 79 أمادي كامارا بدلا من مصطفى محمد
ق 67 فيتينيا يسجل الأول بكرة اصطدمت وغافلت الحارس
ق 40 باركولا يسدد ولكن الحارس أنتوني لوبيز يتصدى
بداية المباراة
