جوان ألفينا: سعيد باللعب بقميص الزمالك الرائع.. وسنعمل لتحقيق الإنجازات

عبر جوان ألفينا لاعب الزمالك سعادته بالمشاركة الأولى له بالقميص الأبيض ضد المقاولون.

وفرض التعادل السلبي نفسه بين الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 2 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وكتب اللاعب البرازيلي عبر حسابه على إنستجرام "سعيد للغاية لأنني تمكنت من اللعب للمرة الأولى بهذا القميص الرائع".

وأضاف "أشكر الله على هذه على هذه اللحظة في حياتي".

وأتم "النتيجة لم تكن كما كنا نأمل، لكننا سنواصل العمل من أجل مستقبل مليء بالإنجازات".

وشارك ألفينا في الدقيقة 59 بدلا من عدي الدباغ.

ويعد ذلك أول تعادل سلبي بين الفريقين منذ ديسمبر 2020 في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده لـ 4 نقاط أصبح بها ثالثا في الترتيب، خلف المصري المتصدر بـ 6 نقاط ثم الأهلي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف.

وحقق المقاولون العرب نقطته الأول وأصبح في المركز الـ 17.

