التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

بالم هيلز - CIB - اسكواش

قرر البنك التجاري الدولي CIB التحول في استراتجيته للشراكة والرعاية الرياضية من رعاية لعبة الاسكواش فقط إلى رعاية كل أنواع الرياضة في مصر وإفريقيا.

واحتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس البنك، قررت إدارة البنك، التوسع في استراتيجية دعم الرياضة من الاقتصار على رعاية الاسكواش إلى دعم ورعاية مختلف الرياضات من أجل تشجيع النشاط الرياضي في مصر وإفريقيا.

وخاض CIB على مدار السنوات الأخيرة مسيرة رائعة في دعم ورعاية رياضة الاسكواش في مصر، وهو ما حقق من خلاله انتشار مبهر وانجازات كبيرة للعبة بعد تتويج المنتخبات المصرية بكأس العالم للرجال والسيدات والناشئين، وتشارك لاعبو ولاعبات مصر صدارة التصنيف العالمي وحققوا ألقاب العديد من البطولات الدولية، واحتضنت مصر برعاية CIB العديد من بطولات الاسكواش العالمية.

وتدعم الاستراتيجية الجديدة توجه البنك في دعم الرياضة بشكل كامل في مختلف اللعبات لمواصلة المجهودات في تشجيع الشباب والاستثمار في تحسين جودة أهم عناصر الحياة المجتمعية والصحة العامة في مصر وإفريقيا، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية واللاعبين المصريين.

وتبدأ الفعاليات برعاية بطولة مبتكرة في لعبة كرة الروندو حيث يحتفل البنك بمرور 50 عاما على إنشائه بإقامة مباريات تلك اللعبة لأول مرة في العالم وهي فكرة مصرية خالصة بممارسة كرة القدم في ملعب دائري على الشاطئ الرملي بالساحل الشمالي.

وتحظى البطولة المبتكرة للروندو بمشاركة ألمع نجوم الكرة المصرية مثل حازم إمام وحسام غالي وأحمد حسن ومحمد فضل وعماد متعب وعصام الحضري ووليد سليمان ومحمد بركات وسيد معوض وآخرين.

ومن المنتظر أن يواصل البنك مبادراته في هذا القطاع قريبا بالإعلان عن المزيد من الرعايات والشراكات الرياضية في مصر وإفريقيا.

اسكواش
نرشح لكم
اجتماع بين أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لبحث خطة الإعداد لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2026 كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا اسكواش - من أجل أولمبياد 2028.. سبورتنج يجدد تعاقده مع نور الشربيني سلة - "للرد على ما تم تداوله".. وزارة الرياضة تطالب الاتحاد بتوضيح ما حدث في البطولة العربية للناشئات سلة - باترك جاردنر: سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي سلة – الكرداني: الآن سنستعد بقوة لربع نهائي أفروباسكت كرة سلة – منتخب مصر بالعلامة الكاملة في مجموعات أفروباسكت بالفوز على أوغندا
أخر الأخبار
كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد فشل انتقاله إلى السعودية.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو 37 دقيقة | الدوري الإسباني
رغم ركلة ألفاريز الرائعة.. إسبانيول يصعق أتلتيكو مدريد وبلباو يحبط عودة إشبيلية 45 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان 55 دقيقة | المحترفون
محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز 59 دقيقة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: كومو يسرع وتيرة المفاوضات لاستعارة بينيا ساعة | الكرة الأوروبية
"انفجر غضبا".. تقرير يكشف كواليس غضب فليك على فريقه بعد الفوز على مايوركا ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول – فتح باب حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511437/التجاري-الدولي-cib-يتحول-لرعاية-كل-الرياضات-بعد-مسيرة-ناجحة-مع-الاسكواش