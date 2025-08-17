أرتيتا: أصبحنا نفوز كثيرا على مانشستر يونايتد في ملعبه.. ولا نشعر بالرضا

يشعر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بعدم الرضا رغم الفوز على خصمه مانشستر يونايتد.

وفاز أرسنال على منافسه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لسكاي سبورتس: "من الرائع جدا تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، ومشاركة التعاقدات الجديدة، علينا أن نتحلى بالتواضع بشأن الطريقة التي سجلنا بها الهدف، فالمباريات تحسم داخل منطقتي الجزاء، وهذا ما فعلناه".

وأضاف "أنظر إلى وجوه اللاعبين وأراهم يريدون المزيد، أعتقد أنه قبل مجيئي إلى هنا، مرت 18 أو 20 سنة منذ آخر فوز لنا في أولد ترافورد".

وتابع "الآن نأتي إلى هنا ونفوز عدة مرات، ومع ذلك لا نشعر بالرضا، علينا أن نكون حذرين أمام فريق يملك السرعة في الخط الأمامي لتهديدنا بهذه الطريقة".

وأنهى حديثه قائلا: "جيوكيريس وزوبيميندي؟ سعيد جدا بهما وكذلك القادمين الجدد الآخرين، كان لهم تأثير كبير في المباراة، البعض منهم لا يزال لم يصل إلى أعلى مستوى يجب أن يكون عليه، لكننا سنصل إلى ذلك".

ويستمر أرسنال في استخدام سلاح الركنيات الذي تميز به تحت قيادة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأحرز أرسنال 3 أهداف من الـ 4 الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد من كرات ثابتة.

وتم التسجيل الأهداف الـ 3 عن طريق يورين تيمبر وويليام ساليبا وكالافيوري.

ومنذ بداية موسم 2023-2024 سجل أرسنال 31 هدفا الركلات الركنية، ويتفوق أرسنال بهذا السلاح أكثر من وصيفه في هذه الإحصائية ليفربول بفارق 11 هدفا.

للمرة الأولى لم يتعرض أرسنال للخسارة من مانشستر يونايتد في بطولة الدوري في 6 مباريات متتالية.

لا يعرف أرسنال الهزيمة في 22 مباراة على التوالي ضد الـ 6 الكبار بالدوري إذ فاز في 13 وتعادل في 9.

وخسر مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم أكثر مما فاز، إذ انتصر الفريق في 16 لقاء وتعادل في 10 وخسر 17.

وشارك الثنائي براين مبومو وماتيوس كونيا بشكل أساسي فقط من الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر لعب مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس من صفقات أرسنال الجديدة.

وللمرة الأولى يلاقي مانشستر يونايتد خصمه أرسنال في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي بمسماه "بريميرليج".

وبهذا الفوز حصل أرسنال على نقاط المباراة الكاملة بينما خرج مانشستر يونايتد بأي نقطة.