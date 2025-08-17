سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي

يفكر نادي برشلونة في تجديد تعاقده مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي لموسم جديد.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة لا يريد التسرع في التعاقد مع مهاجم آخر في ظل وجود ليفاندوفسكي.

وذلك بسبب الوضع المالي الحرج للنادي.

ولهذا يرى برشلونة أن تجديد تعاقد ليفاندوفسكي لموسم جديد سيكون الحل الأمثل في ظل الوضع المالي الحرج للنادي.

كما يعتقد برشلونة أن ليفاندوفسكي له دورا هاما في غرفة خلع ملابس الفريق.

بالإضافة إلى قدرته على التسجيل عندما يكون في كامل لياقته البدنية ودون أن يتعرض لأي إصابة.

وغاب المهاجم البولندي عن برشلونة في أول مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.