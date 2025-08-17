سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

يفكر نادي برشلونة في تجديد تعاقده مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي لموسم جديد.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة لا يريد التسرع في التعاقد مع مهاجم آخر في ظل وجود ليفاندوفسكي.

وذلك بسبب الوضع المالي الحرج للنادي.

أخبار متعلقة:
أموريم: علينا أن نتأقلم على القواعد بسبب هدف أرسنال.. وكنا الفريق الأفضل رايا: لم نلعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد.. ولا أعرف كيف تصديت لكرة كونيا مشاركة أولى لـ إبراهيم عادل.. الجزيرة يخسر من خورفكان في افتتاح الدوري الإماراتي

ولهذا يرى برشلونة أن تجديد تعاقد ليفاندوفسكي لموسم جديد سيكون الحل الأمثل في ظل الوضع المالي الحرج للنادي.

كما يعتقد برشلونة أن ليفاندوفسكي له دورا هاما في غرفة خلع ملابس الفريق.

بالإضافة إلى قدرته على التسجيل عندما يكون في كامل لياقته البدنية ودون أن يتعرض لأي إصابة.

وغاب المهاجم البولندي عن برشلونة في أول مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقرير: جوتيريز يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمام إلى نابولي جوان جارسيا: إصابتي قبل مباراتي الأولى مع برشلونة كانت مخيفة أراوخو: خالفنا تعليمات فليك للحفاظ على الفوز سكاي: إلتشي يتفق مع لايبزج على ضم أندري سيلفا أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا ماستانتونو: شعرت بالدهشة بعد تواصل ريال مدريد معي.. وهذه أول ذكرياتي مع الفريق معضلة كيليان وفينيسيوس والمدافع الآخر.. هل يستطيع تشابي ألونسو مواجهة ضغط برشلونة؟ فليك: لست راضيا عن الأداء ضد مايوركا.. وعلينا أن نسرع اللعب
أخر الأخبار
مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – تحديد مباريات ملحق بطولة أفرباسكت.. تعرف على طريق مصر 14 دقيقة | كرة سلة
جلاسنر: أتوقع أن إيزي وجويهي سيلعبان معنا مجددا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما 51 دقيقة | كرة يد
مصدر مقرب من محمد حمدي لـ في الجول: سيتم عقد جلسة لتجديد عقده مع بيراميدز ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - سبب إضافي غير الاعتذار.. اتجاه داخل الزمالك لرفع الإيقاف عن فتوح ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(1) باريس سان جيرمان.. الهدف الأول ساعة | الكرة الأوروبية
كالافيوري: أظهرنا جودتنا في الكرات الثابتة ضد مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511435/سبورت-برشلونة-يتجه-لتجديد-تعاقد-ليفاندوفسكي