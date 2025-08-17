الزمالك يكشف تطورات إصابة نبيل عماد

الأحد، 17 أغسطس 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

نبيل عماد - رجب نبيل - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت عن تفاصيل إصابة نبيل عماد لاعب وسط الزمالك.

وأوضح النادي عبر مركزه الإعلامي إن الفحوصات أثبتت إصابة نبيل عماد بكدمة شديدة في الركبة.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وأصيب نبيل عماد في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت والزمالك

ويلعب الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري ضد مودرن سبورت.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.

وتلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك الدوري المصري نبيل عماد
